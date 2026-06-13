Трудови инспектори с масирани проверки на болници
Работодатели изплатиха 84 831 лв. забавени заплати само през април Инспекторите от дирекция „Инспекция по труда" в Благоевград започнаха масирани про...
Следете всички новини, анализи и коментари за Трудови Проверки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Работодатели изплатиха 84 831 лв. забавени заплати само през април Инспекторите от дирекция „Инспекция по труда" в Благоевград започнаха масирани про...