Загадките на Троя - от Анадола до Рим
Накитите, открити от Шлиман, са направени от златото на тракийския рудник в Родопите
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Накитите, открити от Шлиман, са направени от златото на тракийския рудник в Родопите
Културен фестивал показа претворената история на Анадола от Троянската война до битката при Галиполи
Ако Кирил и Асен искат да си играят на Троянската война - коя е хубавата Елена, пита бившият депутат от ИТН
Даян Крюгер, която се прочу с ролята на Елена от "Троя", не се посвени да нападне вече покойния и легендарен актьор Питър О'Тул. "Не ме интересува, ч...