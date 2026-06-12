Тролей на любоват пускат в Стара Загора
Стара Загора. В тролей на любовта ще се возят старозагорци и гостите на града през месеца на любовта. С подкрепата на общината, един от търговските це...
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Стара Загора. В тролей на любовта ще се возят старозагорци и гостите на града през месеца на любовта. С подкрепата на общината, един от търговските це...