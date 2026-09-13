Неми проговарят, парализирани прохождат. Чудесата на иконата „Св. Богородица Троеручица“
Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
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Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
Братството на манастира кани вярващите да се включат в него
Ще бъде отслужено всенощно бдение в Троянския манастир
Вярващи спят под звездите, патриарх и премиер на празника в Троянския манастир