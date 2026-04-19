Ужас в Триполи. Либия отново разделена
Сражения между фракциите в Либия
Следете всички новини, анализи и коментари за Триполи.
Сраженията избухнаха на фона на политическия хаос, обхванал Либия
Военен конвой от над 300 превозни средства е поел към Триполи
Засега няма информация за жертви
Либийският вицепремиер Ахмед Метиг е изразил желанието си страната му да сключи миграционно споразумение с ЕС, подобно на това между Брюксел и Анкара,...
Унгарски и италиански дипломати посетили арестуваните Двамата български моряци, обвинени в контрабанда в либийски води, се намират в затвор до приста...
Триполи. Най- малко седем души са загинали и 23 са ранени след двоен самоубийствен атентат в ливанския град Триполи снощи. Атаката е била в кафене в...
Отправена бе покана към българските компании за участие в международния панаир в Триполи
Ислямисти са превзели ключови държавни учреждения в либийската столица Триполи, продължават и атаките срещу летището в града, съобщава ИТАР-ТАСС. В т...
Мохамед Халаф, политически анализатор Докато вниманието на света е насочено към зверствата на джихадистите в Ирак и Сирия, ислямистите в Либия завзех...
Триполи. Международното летище в либийската столица Триполи вече е под контрола на ислямистките милиции, които обявиха парламента на страната за нелег...
Триполи. След престрелка на контрола над летището в либийската столица Триполи в събота са загинали повече от 20 души, предаде "Интерфакс", позовавайк...
Военен самолет се разби в либийския град Бенгази по време на ожесточени сражения между враждуващите милиции в града, съобщи "Ал Арабия". Междувременно...
Триполи. Съставът на българското посолство в Триполи е евакуиран от Либия поради сложната обстановка в страната, съобщиха от пресцентъра на Министерст...
Триполи.Пожарът, разразил се още в неделя в нефтохранилището край либийската столица Триполи става все по голям. Седем италиански самолета са в готовн...
Триполи. Либия поиска международно сътрудничество за прекратяването на пожар в петролен резервоар в столицата Триполи, който е предизвикан от ракетен...
Триполи. Най-малко 36 души са загинали при сблъсъци в Бенгази. 65 са ранените. Други 23 души са загинали в либийската столица Триполи, след като раке...
Триполи. Американското посолство в Триполи е затворено от съображения за сигурност, съобщиха от Държавния департамент. Екипът е евакуиран в Тунис зара...
Триполи. Основното международно летище на Либия бе ударена от нова серия ракети, ден след като боевете в района принудиха властите да го затворят. На...
Триполи. Две ракети удариха писта на летището в либийската столица Триполи. Източникът им засега не е известен, но по улиците в града се провеждат пре...