Тризначки от Бразилия се омъжиха в един ден
Рафаела, Рошел и Тажиан Бини от гр. Пасу Фунду са 29-годишни. На сватбата трите бяха облечени в еднакви рокли, с еднакви прически и грим. Въпреки че н...
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Рафаела, Рошел и Тажиан Бини от гр. Пасу Фунду са 29-годишни. На сватбата трите бяха облечени в еднакви рокли, с еднакви прически и грим. Въпреки че н...