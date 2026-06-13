Тризначки от Бразилия се омъжиха в един ден

Рафаела, Рошел и Тажиан Бини от гр. Пасу Фунду са 29-годишни. На сватбата трите бяха облечени в еднакви рокли, с еднакви прически и грим. Въпреки че н...