Ето как Трифон Иванов е наричал Пената
Разкритието направи дъщеря му
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Разкритието направи дъщеря му
Откриха паметника му във Велико Търново
Част е от великия "червен" отбор, достигнал полуфинал за КНК през 1989 година
По повод годишнината от смъртта на Иванов
Посвети едно място на голям свой приятел
Трифон Иванов си отиде преди 7 години
На този ден ни напусна железният защитник
"Сините" разгромиха на финала ЦСКА-София с 5:0
Голям подарък е оставил Трифон Иванов за близкия си приятел Христо Стоичков приживе. Легендарният защитник, който беше покосен от инфаркт преди 40 дни...
Не водя война с никого, нямам нужда нито от апартамент, нито от джип... Не издирвам и стотинка от завещанието на баща ми, написа щерката на Трифон Ива...
Не мога да спра свинщините, ядосва се щерката Галина Какво става с имотите на Тати и колата му, алармира чрез "Фейсбук" втората дъщеря на Трифон Иван...
Един от героите от САЩТ94 - Бончо Генчев, наследи покойния Трифон Иванов като председател на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново. До миналия месе...
Винаги ще помня Трифон обяви Димитър Пенев. "Той ще остане в моето съзнание, докато съм жив. Един футболист, който неслучайно още от първите си стъпк...
Днешното фрийкшоу ще свърши подобаващо - със забрава Райко БАЙЧЕВ Немалко са видели кадрите от поклонението пред Трифон Иванов. Разплаканият Стоичко...
Трябва да ценим повече героите от САЩ'94. Това написа дъщерята на Камата- Мика Стоичкова, по повод поклонението пред Трифон Иванов. Вчера тя се сбогув...
Хиляди се наредиха на опашка, за да се сбогуват с Трифон Иванов. Цяла България потъна в скръб за него. Европа и светът също показаха, че го помнят. До...
Стоичков го направи капитан в рая Аплодисменти за тате, вдигна накрак Двореца на културата и спорта 7000 души се изсипаха днес в Двореца на спорта и...
Още снимки може да видите ТУК Пеневата чета си взе сбогом с железния защитник Трифон Иванов. Пръв във Велико Търново пристигна Христо Стоичков.Послед...
Повече снимки от поклонението вижте ТУК България се прощава с легендарния футболист Трифон Иванов. Траурната церемония, която се провежда в Двореца н...
Цялато златно поколение от световното от САЩ'94 се събра на поклонението на Трифон Иванов в Двореца на културата и спорта във Велико Търново. Пръв при...