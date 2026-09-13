Змейово чака гости за Трифон Зарезан. Избират цар Трифон
Майсторите на пелина се събират в събота
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Майсторите на пелина се събират в събота
Показаха как ще изглежда монумента
По стар стил Зарезан е на 14 февруари
Св. Трифон е мъченик, светец-лечител, почитан в християнството. През 248 г. сл. Хр., при царуването на император Деций Траян, е посечен с меч. Роден...
Честването на Трифон Зарезан в Благоевградско не се размина без пострадали след употребата на алкохол. Млад мъж, който се почерпил за празника, катаст...
В Дъбрава виното и ракията са аналгин и аспирин
Благоевград. Уникален празник се проведе днес в село Илинденци, който доведе стотици гости от страната, чужбина и ...небето. Всяка първа събота на фев...
Благоевград. В днешния празничен ден десетки членове на Винената партия от различни краища на страната се събраха още в 08,00 часа сутринта в църквата...
Имен ден празнуват всички с имена, производни на Трифон и Радка
Почитат два пъти Зарезан