След три месеца! Адски кошмар в Турция
Сграда се срути слез февруарския апокалипсис
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Сграда се срути слез февруарския апокалипсис
Протестите им се отменят, но стачната готовност остава
Протестите им се отменят, но стачната готовност остава
Новият проект за промени в Закона за туризма ще бъде отложен поне с три месеца. С толкова ще бъде удължен срокът за общественото му обсъждане. Това об...
Самотна старица живее вече трети месец в бургаската болница. 83-годишната Любица няма къде да отиде, а роднините й не искат и да чуят за нея, сигнализ...