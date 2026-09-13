Кирливите маркови ризи на деребеите
Джейхан Ибрямов в ареста за купуване на гласове, Мюмюн Искандер - клиент на европейската прокуратура
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Джейхан Ибрямов в ареста за купуване на гласове, Мюмюн Искандер - клиент на европейската прокуратура
Кирливите ризи на Джейхан Ибрямов се оказаха маркови
Разпитват го в 7. РПУ
Местна пиарка заподозряна в схемата за платен вот Бургас. Трима криминално проявени мъже бяха арестувани в Бургас в деня преди вота. Късно вечерта в...
Плашат с огнена вендета след скандал за политика Перник. Двама гастарбайтери се обвиниха взаимно в изборен рекет броени дни преди вота. Куриозната сл...
София. "Имаме определена информация в определени посоки, за определени лица, но така или иначе всичко това, след като не е облечено с доказателства, н...
Стара Загора. Старозагорската полиция ще държи под око 25-30 души от областта, замесени и в предишни избори в търговия с гласове. Това съобщи шефът н...
Добрич. Няма подадени сигнали до момента за купуване на гласове, но има лица, които се следят. Това каза на нарочен брифинг директорът на областната д...
София. Първият сигнал за търговия на гласове е бил подаден вчера в София. По него вече се работи, обяви вътрешният министър Йордан Бакалов пред Нова Т...
София. Властите планират отново да бъде създаден съвместен Национален щаб между прокуратурата, МВР и ДАНС, който да следи за търговията с гласове на п...
София. Има сигнал за опит за търговия с ромски гласове в Дупница, който обаче още не е доказан, съобщи тговорителят на ЦИК Цветозар Томов, цитиран от...
Плевенчанинът е осъден по бързото производство на 5 месеца затвор
Марин Райков влезе в спор с репортер на телевизия "Алфа"