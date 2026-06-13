Разбиха мафия, продавала наши бебета за 3000 евро
Двама българи - на 24 и на 35 години, 56-годишна гинеколожка и нотариус на 35 г. от Гърция са участвали в схема за незаконно осиновяване според поли...
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Двама българи - на 24 и на 35 години, 56-годишна гинеколожка и нотариус на 35 г. от Гърция са участвали в схема за незаконно осиновяване според поли...