"Левски" сменя Стойчо с Люпко
Треньорът остава и за мача с "Пирин" Чужденец ще смени Стойчо Стоев на треньорския пост в "Левски", а името му ще стане известно в понеделник. "Нека...
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Треньорът остава и за мача с "Пирин" Чужденец ще смени Стойчо Стоев на треньорския пост в "Левски", а името му ще стане известно в понеделник. "Нека...
"Берое" огледа и пловдивчанин за заместник на Петър Хубчев. Под тепетата се мълви, че Стефан Генов е привикан, за да обяви вижданията си за тима. За п...
"Нюкасъл Юнайтед" представи новия си треньор - Рафаел Бенитес. Испанецът е подписал договор за три години. Клубът също така представи и помощниците н...
Привържениците на "Левски" се обявиха против Вили Вуцов и възможността той да наследи Стойчо Стоев начело на тима. Двете фенски организации на "сините...
Ще променя настроението, обеща новият треньор Първата треньорска рокада след началото на пролетния дял в "А" група е факт. "Локо" (Пд) назначи Илиан...
Стойчо Стоев коментира слуховете за евентуалната му смяна начело на "Левски" като заяви, че треньорът не е постоянна величина. "Аз отдавна съм треньо...