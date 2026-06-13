Хиляди присъстваха на шествието в памет на Борис Немцов (ОБЗОР)
Хиляди души присъстваха на шествието в памет на опозиционера Борис Немцов в Москва. Те се разходиха по централната градска част и достигнаха до Големи...
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Хиляди души присъстваха на шествието в памет на опозиционера Борис Немцов в Москва. Те се разходиха по централната градска част и достигнаха до Големи...
Шествие в памет на руския опозиционен лидер Борис Немцов ще се проведе в Москва днес. То ще бъде вместо планирания протестен марш "Пролет" срещу руски...