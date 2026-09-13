Стачките във Франция спряха влакове
Пътуването през уикенда е затруднено
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Пътуването през уикенда е затруднено
Снежната буря в САЩ взе жертви. Най-малко 19 души са загинали заради лошото време, част от които при пътни инциденти, съобщават световните медии. Три...
Ню Йорк. Мощна снежна буря връхлетя Североизточните американски щати. Природната стихия "Джуно" предизвика хаос и паника сред хората. Още вчера много...
Четиридневната жп стачка, смятана за най-дългата в историята на Германия, засегна пътническия транспорт и заплашва да възпрепятства честванията за 25-...
Атина. Работници в Гърция подготвят 24-часова стачка в страната. Тя трябва да започне на 1 май (Международния ден на труда и работническата солидарно...
Токио. Над 770 полета бяха отменени в неделя в Япония заради силен снеговалеж, съобщи ИТАР-ТАСС. На много места падна рекордно количество сняг. В...
Сред бранша няма нагласа за нов бунт, успокоява министър Данаил Папазов
Продължава транспортният хаос в страната
Ню Йорк. Нова снежна буря се развихри в САЩ. Тя връхлетя източната част на Съединените щати. Двама души загинаха в следствие на минусовите температури...
Ню Йорк.Силните студове в Средния Запад на САЩ, включително щатите Минесота и Тексас, станаха причина за промяна в разписанията на много полети в стра...
Пороите ще продължат до неделя, предвиждат синоптици