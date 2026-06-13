Транспортираха в Германия чужденците, ранени край Анево
Двамата чуждестранни граждани, които бяха тежко ранени при взрива на полигона край село Анево, са транспортирано в чужбина. По-рано двамата бяха приет...
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Двамата чуждестранни граждани, които бяха тежко ранени при взрива на полигона край село Анево, са транспортирано в чужбина. По-рано двамата бяха приет...