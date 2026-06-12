Сменят лекарство на трансплантирани болни
Лекарство за пациенти с присадени органи ще бъде оттеглено от пазара юни 2015 г. Причината е, че фармацевтичната компания "Тева", на която е продуктъ...
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Лекарство за пациенти с присадени органи ще бъде оттеглено от пазара юни 2015 г. Причината е, че фармацевтичната компания "Тева", на която е продуктъ...