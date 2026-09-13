Тръгва проверка за трансмазнините и хормоните в пилешкото месо
София. Проверка на трансмазнините и хормоните в пилешкото месо ще разпореди министърът на земеделието Димитър Греков, данните от която ще излязат до к...
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София. Проверка на трансмазнините и хормоните в пилешкото месо ще разпореди министърът на земеделието Димитър Греков, данните от която ще излязат до к...
По-добре пържете картофите вкъщи
Брюксел готви доклад за вредата от трансмазнините
София. Трансмазнините в храните са изключително вредни и допринасят за развитието на сърдечно-съдови заболявания. Човешкият организъм не може да ги пр...