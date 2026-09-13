Тутракан дигитализира местното наследство
Историята оживява с триизмерни изображения и виртуални турове
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Историята оживява с триизмерни изображения и виртуални турове
Рок и светлина заливат Дунав край Тутракан Златна рибка подсказала на Диоклециан, че крепостта крие щастлива поличба С настаняването на I Тракийск...
Проектът за съхранение на историческото богатство се подкрепя от Норвежкия финансов механизъм Музейните експозиции в Тутракан ще бъдат дигитализиран...
Шест от Чудесата на България грабнаха медалите в едноименната кампания на "Стандарт" за 2014 г. В сряда вечерта БНТ излъчи директно от Студио 1 бляс...
Кои атракции и открития отиват на Големия финал на Чудесата на България? Отговорът ще стане ясен в понеделник. Точно след 60 часа гласът народен ще по...