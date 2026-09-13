Новина за тракийското злато в музея Гети
Кога си пристига в България?
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Кога си пристига в България?
Вежди Рашидов, кметове и "Стандарт" чертаят план за културно-историческа реклама на България Жест към българските съкровища, които ще гостуват в Лувъ...
Съдът сложи точка на сагата за собствeността на шедьовъра
И Ермитажът го иска, руснаци идват на тур по Софийската света гора
Министърът пътувал с кола до Русия за 1456 лв.
Стилиян Иванов ще покаже два от филмите си в Москва, където утре Петър Стоянович открива уникалната изложба "Тракийското злато от България - легендите...
Вадят 317 реликви, последните са изровени през 2011 г. край Маломирово