"Холдинг БДЖ" плаща 103 млн. лв. дългове
91 млн. лв. главници и 12 млн. лв. лихви ще изплати на кредиторите си тази година БДЖ, съобщиха от холдинга. В края на февруари и през март бяха изпла...
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91 млн. лв. главници и 12 млн. лв. лихви ще изплати на кредиторите си тази година БДЖ, съобщиха от холдинга. В края на февруари и през март бяха изпла...