Разбиха тото пункт в Плевен
Разбит е тото пункт в Плевен, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Плевен. В 7.11 часа на телефон 112 е постъпил сигнал за разбит тото пункт на ул. „Сан...
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Разбит е тото пункт в Плевен, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Плевен. В 7.11 часа на телефон 112 е постъпил сигнал за разбит тото пункт на ул. „Сан...
Младежи се опитаха да ограбят тото пункт в Сливен. Момичето и момчето влезли в тотото срещу бензиностанцията на "Лукойл" на бул. "Цар Симеон" около 14...
108 пощенски станции вече са лицензирани за приемане на фишове на Българския спортен тотализатор (БСТ). Това обявиха зам.-министрите на транспорта и н...
Благоевград. Невръстно момче на 12 години се оказа крадецът, разбил тото пункт и аптека в Благоевград. Криминалистите останали учудени от дързостта и...