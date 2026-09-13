Тъжно. Отиде си музикална легенда
На 80-годишна възраст
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На 80-годишна възраст
Тото Кутуньо очарова НДК за пореден път
Всяка болка изчезва пред публиката, казва великият италианец Тото Кутуньо влиза в уречения час в зала "Витоша" на "Маринела-Кемпински". Във визията м...
Съпругата му Карла дебне довечера зад кулисите в НДК да няма повече волности Българският е най-трудният език, на който съм пял, каза голямата звезда...
Тото Кутуньо за пореден път ще зарадва родните си фенове
Лео нахрани италианската звезда
София. Умберто Тоци, Тото Кутуньо и Ал Бано ще са специалните гости довечера в "Гласът на България" по БиТиВи от 20 часа. Те са подготвили специална и...