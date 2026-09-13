Шефът на "Тошиба" подава оставка
Новината идва след информация, че глобалната компания за дялово участие CVC Capital Partners иска да придобие Toshiba
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Новината идва след информация, че глобалната компания за дялово участие CVC Capital Partners иска да придобие Toshiba
Японската компания Тошиба обяви, че очаква загуби в размер на 6 млрд. долара за тази година. Една от най-известните японски компании се готви за позо...
Японският производител на битова електроника "Тошиба" ще продаде заводите си за телевизори в чужбина на фона на счетоводен скандал, съобщи агенция Кио...
Шест години корпорацията регистрирала нереално високи приходи Президентът на японската корпорация "Тошиба" Хисао Танака и двамата му предшественици Н...
София. Реалните дейности по изграждането на 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй" ще започнат през 2016 г. Това стана ясно от думите на премиера Пламен Орешарски...
Токът ще се продава на свободния пазар
"Тошиба Корпорейшън" е проявила инвеститорски интерес
Париж. Шедьовърът на Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувъра вече е осветен от сложна система с 34 светодиода, специално разработена от японската корпо...