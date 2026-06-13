Мощно торнадо нанесе щети в САЩ (ВИДЕО)
Мощно торнадо премина през САЩ и нанесе множество материални щети по пътя си. Няколко щата се борят с природната стихия. Най-малко петима души са заги...
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Мощно торнадо премина през САЩ и нанесе множество материални щети по пътя си. Няколко щата се борят с природната стихия. Най-малко петима души са заги...