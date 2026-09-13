"Левски" е разярен, алармира Топузаков
"Левски" е най-опасен, когато е разярен. Това обяви треньорът на "сините" Елин Топузаков преди столичното дерби със "Славия" днес. "Този мач е важен,...
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"Левски" е най-опасен, когато е разярен. Това обяви треньорът на "сините" Елин Топузаков преди столичното дерби със "Славия" днес. "Този мач е важен,...
Топузаков си контузи главата на тренировка Тежък инцидент е станал на вчерашната предобедна тренировка на "Левски". Помощник-треньорът Елин Топузаков...
София. Емил Топузаков го отнесе вместо играчите на "Левски" за шестата поредна загуба от ЦСКА в първенството - 0:3 в събота. Помощникът прие върху себ...
По-добре да се пропусне Европа, отсече Гонзо
София. Бивш играч на "Левски" Димитър Телкийски се завръща на "Герена". Мечо ще кара стаж в школата и ще завърши с изпит за лиценз-про. Пловдивчанинът...