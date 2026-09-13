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Мечо се върна на "Герена"

Мечо се върна на "Герена"

София. Бивш играч на "Левски" Димитър Телкийски се завръща на "Герена". Мечо ще кара стаж в школата и ще завърши с изпит за лиценз-про. Пловдивчанинът...

07 април | 14:05
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