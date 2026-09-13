Райско село показа живота преди 7000 години. Уникален парк-музей
Рок-фестивалът „Алтернативен Чавдар” ще привлече много млади хора
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Рок-фестивалът „Алтернативен Чавдар” ще привлече много млади хора
Пазарджик. Кметът на Пазарджик Тодор Попов ще обяви частично бедствено положение в града на територията, в която река Тополница се влива в Марица. Пр...
Благоевград. Жители на петричкото село Тополница продължават да се страхуват да не рухне старият мост край селището. Те се притесняват за състоянието...