Групата на "БСП за България" в СОС скочи на Фандъкова
Официална позиция относно прекратената обществена поръчка на "Топлофикация - София"
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Официална позиция относно прекратената обществена поръчка на "Топлофикация - София"
„Топлофикация София" ЕАД стартира едновременно подмяната на 37 км тръби, както и основни ремонти в ТЕЦ „София-Изток". За първи път през последните 10...