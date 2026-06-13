Всичко за "топлофикация София"

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Плащаме парното до 45 дни

Плащаме парното до 45 дни

Клиентите на "Топлофикация София" да заплащат сметките си в 45-дневен срок, след като изтече периодът, за който се отнасят, предлага Комисията за енер...

18 май | 20:35
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