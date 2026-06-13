Ал. Александров е новият изп. директор на "Топлофикация София"
Задълженията на дружеството са в размер на 147 млн. лв. към „Булгаргаз“
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Задълженията на дружеството са в размер на 147 млн. лв. към „Булгаргаз“
Заявление за издаване на лиценз за търговия с ток е подала "Топлофикация София" до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). От сайта на регул...
Клиентите на "Топлофикация София" да заплащат сметките си в 45-дневен срок, след като изтече периодът, за който се отнасят, предлага Комисията за енер...