Парното в Бургас с безопасни условия на труд
В „Топлофикация Бургас“ се следи стриктно за спазването на изискванията за опазване на околната среда
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В „Топлофикация Бургас“ се следи стриктно за спазването на изискванията за опазване на околната среда
С отговорност пред бъдещите поколения, дружеството стриктно спазва действащото законодателство в тази област, всички екологични предписания и норми
оглед ограничаване разпространението на COVID-19 и осигуряване безопасни условия за нашите абонати и служители сме предприели строги мерки