Жена в екипа на Top Gear
Скандалът с прочутия британски телевизионен водещ Джеръми Кларксън постави под заплаха и бъдещето на популярното тв шоу за автомобили Top Gear. Колеги...
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Скандалът с прочутия британски телевизионен водещ Джеръми Кларксън постави под заплаха и бъдещето на популярното тв шоу за автомобили Top Gear. Колеги...
Екипът на Top Gear на Би Би Си е напуснал Аржентина след протести относно регистрационните номера на една от използваните коли, които според някои са...
Лондон. Джеръми Кларксън, водещ на предаването Top Gear по Би Би Си, може да се кандидатира за британския парламент, като се бори за мястото на лидера...