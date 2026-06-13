Владимир Георгиев: Самоков става топ дестинация
Много е важно и хората, и бизнесът да усещат, че решаваме проблемите им по най-бързия и адекватен начин, казва кметът на Самоков
Следете всички новини, анализи и коментари за Топ Дестинация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Много е важно и хората, и бизнесът да усещат, че решаваме проблемите им по най-бързия и адекватен начин, казва кметът на Самоков
Кметът на общината се срещна със спортни журналисти от 11 страни Кметът на община Банско Георги Икономов се срещна с представители на 11 страни, дошл...