Мач в Серия А се игра без италианци
Нов прецедент в калчото беше регистриран на мача "Интер" - "Удинезе" 3:1. За пръв път в историята двубой от Серия А започна с 22-ма чужденци. Впоследс...
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Нов прецедент в калчото беше регистриран на мача "Интер" - "Удинезе" 3:1. За пръв път в историята двубой от Серия А започна с 22-ма чужденци. Впоследс...
Отборът на Наполи е зимен първенец в Серия "А" отново след 9520 дни! Тимът воден от страхотния през този сезон Гонсало Игуаин разпиля с 5:1 като гост...
И шампионът Франция без четирима титуляри е обречен Сега е време за лов на таланти, казва Димо Тонев - Пламен Константинов успя да поддържа ред и ди...
"Радва ме фактът, че срещите ми с хората преминават в духа на предложено – обещано - изпълнено" – това каза по време на поредната си среща с жители на...
Страхотно е, че хора даряваха по 10 лева, радва се шефът Председателят на Управителния съвет в "Левски" Иво Тонев заяви пред "Гонг", че в момента клу...
Военна прокуратура е повдигнала обвинения на бившия директор на Военномедицинска академия (ВМА) ген.-майор Стоян Тонев. Обвиненията срещу бившия шеф...
Народното събрание прекрати правомощията на ген. Стоян Тонев като народен представител и председател на Комисията по здравеопазване. Проектът за решен...
Манолев на парти за ЧРД след 1:0 над ПСВ Александър Тонев беше засипан с похвали след успеха на "Селтик" с 1:0 над хърватския "Динамо" (Загреб) в Лиг...
Шотландският "Селтик" иска по възможно най-бързия начин да вземе българския национал Александър Тонев, пише "Дейли Рекърд". Според изданието шефовете...
Мениджърът на "Вила" ядосан заради пропуск на българина
Бирмингам. Ламбърт похвали Тонев въпреки загубата 0:1 от "Ливърпул" в събота вечер. Според медиите в Англия мениджърът на "Астън Вила" е бил в "изнена...
Бербо и "Фулъм" сефтосаха със загуба новите екипи