Вижте кога играят Григор Димитров и Томи Робредо
Мачът на Григор Димитров срещу Томи Робредо в третия кръг на Индиън Уелс ще започне около 2,00 часа българско време след полунощ. Срещата на най-добра...
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Мачът на Григор Димитров срещу Томи Робредо в третия кръг на Индиън Уелс ще започне около 2,00 часа българско време след полунощ. Срещата на най-добра...
Валенсия. По любопитен начин Томи Робредо поздрави Анди Мъри след края на двубоя между тях във финала на турнира от ATP във Валенсия - с два средни пр...
Пекин. Малшансът на Григор Димитров на турнира по тенис в Пекин ($ 3 566 050) продължи и в турнира на двойки. Българският ас и неговия партньор Томи Р...