Викаме Бердих на пожар в София
Организаторите на първия АТП турнир в София са крайно решени да докарат поне един тенисист от Топ 10 в "Арена Армеец". Само няколко дни преди старта н...
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Организаторите на първия АТП турнир в София са крайно решени да докарат поне един тенисист от Топ 10 в "Арена Армеец". Само няколко дни преди старта н...
Григор загрява срещу един от квалификантите за очаквания сблъсък с Томаш Бердих на турнира в зала в Стокхолм, където преди 2 години спечели първия си...
Чешкият ас в тениса Томаш Бердих най-после намери сили да поиска ръката на любимата си Естер Саторова. Блондинката го следваше като куче по кортовете...
Няма да се оставя на разочарованието, обяви Димитров Григор Димитров сдаде титлата в Стокхолм, след загуба на финала от Томаш Бердих с 7:5, 4:6, 4:6....
Мадрид. Световният №6 Томаш Бердих спря Григор Димитров по пътя му към четвъртфинала на Mutua Madrid Open (3 671 405 евро). Чехът спечели мача с 3:6,...
Маями. Григор Димитров ще се изправи в третия кръг на Мастърса в Маями срещу Томаш Бердих, ако успее да преодолее Мариуш Копил по-късно днес. Поставе...