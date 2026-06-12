Словакия ни спасява при газова криза
Братислава ще ни доставя гориво от Баумгартен през Румъния Словакия ще ни спасява при евентуална газова криза. Словашкият газов оператор Eustream обя...
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Братислава ще ни доставя гориво от Баумгартен през Румъния Словакия ще ни спасява при евентуална газова криза. Словашкият газов оператор Eustream обя...