Том Беринджър превърна "Св. Кирик" в "Санторини"
Бургас. Холивудският актьор Том Беринджър превърна за два дни созополския остров "Св. Кирик" в гръцкия Санторини. Замяната ще бъде само "на кино" и е...
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Бургас. Холивудският актьор Том Беринджър превърна за два дни созополския остров "Св. Кирик" в гръцкия Санторини. Замяната ще бъде само "на кино" и е...
Опашки за статисти на Том Беринджър в Созопол
Актьорът бе у нас за снимките на екшъна "Снайперист 5"
Добрич. Американският актьор Том Беринджър и съпругата му заедно с част от екипа на новата американска продукция "Снайперист 5" са похапнали в рестора...