Тайни от миналото. Кой кара Толстой да допише „Война и мир“?
Любопитни факти за ломана
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Любопитни факти за ломана
Каква е причината за реакцията
Между тях няма нито един поет
Иван Урумов е режисьор на хитовата пиеса от Миро Гавран
- Издаде книга за Толстой. Защо се захвана с него? И защо според теб той, макар често обявяван за най-великия на всички времена, е сякаш недотам четен...
В клуб "Пушкин" закусвате с Чайковски, обядвате с Достоевски и вечеряте с Толстой Ерата на Пушкин се възроди в центъра на София Кой би могъл да си п...
Култовият режисьор Ларс фон Триер проговори 4 години след "нацисткия" скандал на международния кинофестивал в Кан, породен от думите му "на моменти ра...
Теодора Димова внесе темата в БГ романите на новия век Най-мощният ум, дълбал някога в темата за Бог, разбира се, е Достоевски. Казват, че всички ром...
София. За първи път чужд автор - Толстой, изненада седмокласниците на изпита за гимназии. Децата трябваше да преразказват неговия разказ "Акула" от им...