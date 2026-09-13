"Токуда" с нова зала за лечение на сърдечни болести
Устройства пазят от бързата сърдечна смърт, прилаганото лечение е над 80% ефективно при предсърдно мъждене и над 90 на сто - при тахикардия
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Устройства пазят от бързата сърдечна смърт, прилаганото лечение е над 80% ефективно при предсърдно мъждене и над 90 на сто - при тахикардия
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