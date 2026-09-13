Асен Василев разкри! Ето новата цена на тока
Колко ще е поскъпването след падането на нощната тарифа
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Колко ще е поскъпването след падането на нощната тарифа
Промяната, която ще стане от 1 юли
Какво става с цените в близките месеци
Важна тема, която вълнува всички българи
Набелязани са мерки, сред които и за бъдещето на държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“
20 села от общините в Монтана, Лом, Вълчедръм, Бойчиновци изкараха без ток близо две денонощия, съобщи областният управител Ивайло Петров. Мокрият сн...
Проблемите по ел. захранването са напълно преодолени в общините Борован, Козлодуй, Хайредин и Мизия. На територията на община Враца няма ток в село Де...
Електрозахранването на 103 населени места в Североизточна България вече е възстановено. Към 15:00 часа 355 селища са без електрозахранване, съобщава Н...
Цветан Василев няма пари за ток и газ, но има за фондацията на първата дама на Сърбия, пише сръбският вестник "Блиц". Изданието твърди, че през минала...
Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) Това, за което ние настояваме от много врем...