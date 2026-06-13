Сноубордист бутна лавина под Тодорка
Добрата новина е, че поредното безумие не взе човешки живот Самонадеян сноубордист от София предизвика голяма лавина в улеите под връх Тодорка в Пири...
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Добрата новина е, че поредното безумие не взе човешки живот Самонадеян сноубордист от София предизвика голяма лавина в улеите под връх Тодорка в Пири...