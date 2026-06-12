Огнеборец №1 вае фигури от глина
Тодор Маждаров спасява от удавяне 93-годишна старицаНай-добрият пожарникар на Стара Загора покорява Монблан и Брайтхорн Напоследък пожарникарите вою...
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Тодор Маждаров спасява от удавяне 93-годишна старицаНай-добрият пожарникар на Стара Загора покорява Монблан и Брайтхорн Напоследък пожарникарите вою...