Искаме от КЗК да спре опорочена процедура
Тодор Бобев, зам.-шеф на Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност - Г-н Бобев, разбрахме, че от Национал...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тодор Бобев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тодор Бобев, зам.-шеф на Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност - Г-н Бобев, разбрахме, че от Национал...