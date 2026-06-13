Тим Рот се върна към ужас в детството
Тим Рот преди време бе намекнал в интервю, че в детството си е преживял истински ужас, но категорично отказваше да влиза в детайли. Сега обаче 55-годи...
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Тим Рот преди време бе намекнал в интервю, че в детството си е преживял истински ужас, но категорично отказваше да влиза в детайли. Сега обаче 55-годи...
Британската кинозвезда Тим Рот е застъпник на евтаназията и съжалява, че "темата е табу за много правителства". Рот се изказа на пресконференция след...