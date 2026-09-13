Приятел на Неофит разкри голяма тайна за патриарха
Беше го страх, защото знаеше какво чудо е всичко това, каква трудност е
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Беше го страх, защото знаеше какво чудо е всичко това, каква трудност е
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