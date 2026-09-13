Нов рекорд на Мондиала! Капитанът на Бразилия се разписа
Тиаго Силва записа името си в историята на бразилския тим
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Тиаго Силва записа името си в историята на бразилския тим
Бранителят на ПСЖ Тиаго Силва изрева от Димитър Бербатов. Българинът удари неволно с лакътя си бразилеца по време на дербито между парижани и "Монако"...
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