ЧУЙТЕ новата "Burn" на Whitesnake
Легендите от Whitesnake пуснаха своята версия на песента "Burn". Парчето е част от предстоящия трибютен "The Purple Album". Дейвид Ковърдел вече разк...
Следете всички новини, анализи и коментари за The Purple Album. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Легендите от Whitesnake пуснаха своята версия на песента "Burn". Парчето е част от предстоящия трибютен "The Purple Album". Дейвид Ковърдел вече разк...
Предсмъртно желание е в основата на новия албум на Whitesnake - The Purple Album. A Дейвид Ковърдейл явно трябва да благодари на Ричи Блекмор за начин...