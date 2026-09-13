11 нови ареста за терора на "Ататюрк"
Турските власти са арестували още 11 чужди граждани във връзка с атентата на летище "Ататюрк". Hurriyet Daily съобщава, че задържаните са членове на "...
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Турските власти са арестували още 11 чужди граждани във връзка с атентата на летище "Ататюрк". Hurriyet Daily съобщава, че задържаните са членове на "...
Още един ранен при стрелбата и взривовете на летище "Ататюрк" е починал тази нощ от нараняванията си. Така броят на загиналите при жестокото нападение...
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От 3 до 5 хиляди граждани на европейски страни са минали подготовка в лагери на терористи и са се върнали в страните си. Европол предупреждава за маща...