Дугин с първи думи след убийството на дъщеря му
Тя никога не призова към насилие и война, казва близкият до Путин философ
Следете всички новини, анализи и коментари за Терористичен Акт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя никога не призова към насилие и война, казва близкият до Путин философ
Терористите нямат народност, нямат религия, нямат оправдание за престъпленията си срещу човечеството, заявява Карадайъ
Сред жертвите има и цивилни, и военни - 7 войници и 20 мирни граждани.
Двама души - мъж и жена, са задържани в неделя в Ница, в рамките на разследване на терористичния акт, проведен в града на 14 юли, информира BBC. Всич...
Франция призова 12 хиляди запасняци от полицията, за да се повиши нивото на сигурност в страната след терористичната атака в Ница в четвъртък вечер,...
Дни преди атентата Булел пратил 100 000 евро на семейството си Терористът Мохамед Лауайеж Булел, който прегази до смърт 84 души с 19-тонен камион на...
Ужасът на Ривиерата извади най-доброто от художниците Откакто маскирани нахлуха в редакцията на "Шарли Ебдо" и убиха 12 от работещите там, реакциите...
Терористи убиха най-малко 12 фенове на "Реал" (Мадрид) в Ирак. Жертвите са наблюдаваli финала на Шампионската лига. Трагедията е станала в град Бакуба...
Терористите, които се самовзривиха на летището в Брюксел на 22 март, първо са пили кафе на аерогарата. За това свидетелства Мохамед Абрини - единствен...
Вероятността за терористичен акт на борда на самолет А320 е по-голяма, отколкото вероятността за техническа неизправност. Това заяви министърът на гра...
Френският президент Франсоа Оланд потвърди в официално заявление, че самолетът на Egyptair, който изчезна от екраните на радарите над Средиземно море,...
"Ислямска държава" копира атаките от Париж два дни след кървавата баня в Истанбул Не ходете по молове и туристически места в Индонезия, призова Външн...
Властите в Турция подозират, че става дума за терористичен акт при взрива в туристическия квартал "Султанахмет" в центъра на Истанбул. По-рано днес м...
Двама предполагаеми бойци са ранили с ножове трима чуждестранни туристи, двама австрийци и швед в хотел "Бела виста ризорт" в Хургада, съобщи египетск...
Край летището на Кабул е избухнал взрив, предаде Reuters, позовавайки се на полицията. Данни за загинали и пострадали не се съобщават.По информация на...
Две мюнхенски железопътни гари бяха евакуирани малко преди настъпването на Новата година заради информация за готвени от "Ислямска държава" самоубийст...
Полицията във Виена съобщи за възможна джихадистка атака в някоя европейска столица преди Нова година, съобщава Ройтерс, цитирани от БГНЕС. Информация...
Лондонската полиция разглежда нападението с нож от събота вечерта, когато мъж рани трима души в лондонското метро, като "акт на тероризъм". Случаят с...
Двама от атентаторите, участвали в смъртоносните атаки в Париж, са французи, дошли от Белгия, съобщи белгийската телевизия RTBF. Те се позовават на и...
Поне един от терористите в Париж е имал билет за мача между Франция и Германия и се е опитал да влезе на стадиона, където евентуално да се самовзриви,...