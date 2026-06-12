Фенка на "Хари Потър" и Coldplay вербува ученички за джихад
Образована пакистанска шотландка примамва от Сирия Типично британско момиче, израснало с книгите за Хари Потър, с филмите от серията "Игрите на града...
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Образована пакистанска шотландка примамва от Сирия Типично британско момиче, израснало с книгите за Хари Потър, с филмите от серията "Игрите на града...