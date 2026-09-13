Теодора Димова: Лекът за духовните поражения е вяра, но не козуначена
Тъгувам за онези, които не могат да изпитат вълнението от очакваното Възкресение, казва Теодора Димова
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Тъгувам за онези, които не могат да изпитат вълнението от очакваното Възкресение, казва Теодора Димова
Да не преминаваме нито в ксенофобия, нито в идолопоклонничество
България губи своите таланти заради чувството за обреченост, казва кандидатът за народен представител на "Републиканци за България"
Драмата в морската столица превръща романа в спектакъл
Агресивните станаха по-агресивни, но ме разплака момченцето, което отвори касичката си и дари спестените пари на болница, казва известната романистка...
Светът постепенно ще реанимира своята душа, която почти беше забравил, почти беше отрекъл, написа Теодора Димова
Живеем като материалисти, защото са ни отнети вековни ценности, казва известната писателка Теодора Димова
Новият роман на известната писателка е за един от най-тъмните периоди в историята ни
Голямата награда е за цялостен принос към националната книжовна култура
Работя над роман за първите два месеца след преврата на 9 септември 1944 г., казва писателката Теодора Димова
Преди време Теодора Димова попада на уникална обява в телевизионен репортаж: "Давам ороци по български език". "Сбърканата дума е символ на цялото агре...
Детската самота е по-страшна от тази на възрастния, казва Теодора Димова
София. Асоциация „Българска книга" организира „Градски кът за четене" на 12-ти и 13-ти април, в Борисовата градина, където някои от най-обичаните бълг...
Теодора Димова